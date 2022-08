Marsiglia sconfitto dal Milan, Clauss: "Ci hanno messo subito pressione. Bisogna lavorare"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Giuseppe Celeste/Image Sport

Jonathan Clauss, uno dei nuovi volti dell'Olympique Marsiglia, ha commentato la sconfitta in amichevole contro il Milan al Velodrome: "Siamo stati accolti molto calorosamente, i tifosi hanno risposto presente. Abbiamo iniziato male la partita, il Milan ci ha messo velocemente sotto pressione. Abbiamo comunque reagito bene nel secondo tempo ma ci è mancata un po' di precisione. Siamo alla fine della preparazione, non è il risultato che volevamo ma lavoreremo ancora. Non sono preoccupato, c'è un nuovo allenatore, un nuovo sistema di gioco, non si fa tutto in un giorno. Cercheremo di migliorare", ha detto a RMC Sport.