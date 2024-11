Materazzi su Ibrahimovic: "Non ci parliamo. Lui migliore al mondo? Gli manca la Champions..."

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ha parlato della figura di Zlatan Ibrahimovic nel corso di un'intervista rilasciata al canale Youtube ‘The Italian Football Podcast':

Qual è il tuo rapporto con lui?

"Al momento non ho un rapporto con lui, ognuno ha la sua vita non è un grande problema. Quello che succede in campo resta nel campo. Lui pensa di essere stato il miglior calciatore del mondo, per me è stato al massimo un grande attaccante, ha vinto molti titoli, magari non tanto importanti. Gli mancavano titoli come Champions, Europei e Mondiale, dato che ha vinto soprattutto tanti campionati, ma tutti lo ricorderanno perché è stato uno dei migliori anche se non al livello di Cristiano Ronaldo e Messi".