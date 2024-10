Meret avverte: "Milan grande squadra da affrontare con umiltà e giusta mentalità"

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Lecce in casa nel primo anticipo del sabato della nona giornata di Serie A. Così facendo i partenopei si sono assicurati un'altra giornata in testa alla classifica, indipendentemente dal risultato di domani sera tra Inter e Juventus. Il prossimo impegno degli Azzurri sarà martedì a San Siro contro il Milan questo weekend a riposo forzato per il rinvio della partita di Bologna ma scivolato a -8 in virtù della partita in meno. Alex Meret nella conferenza stampa post gare ha parlato del big match imminente.

Le parole del portiere del Napoli Alex Meret sulla sfida infrasettimanale di martedì a San Siro contro il Milan. "Sappiamo che adesso c'è un ciclo di sfide molto difficili, ma per adesso la testa sarà alla gara di Milano di martedì dove ci attende una grande squadra che va affrontata con umiltà e la giusta mentalità"