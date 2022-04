Mihajlovic, con il Milan il periodo migliore della sua carriera da allenatore

MilanNews.it

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che oggi non potrà essere a San Siro per aver iniziato un nuovo ciclo di cure, è anche un ex della sfida. Il serbo è stato mister del Milan nella stagione 2015-2016: raggiunse una finale di Coppa Italia che non potè però dirigere dalla panchina perchè esnoerato prima. Il periodo con i rossoneri, però, è quello migliore della carriera per il Sinisa allenatore. Mihajlovic, infatti, nella stagione passata a Milanello ha registrato - secondo i dati Opta - la maggior percentuale di successi della sua carriera da allenatore: il 40.6%.