Milan-Stella Rossa, il dg serbo Terzic: "Volevamo proprio questo, giocare contro i migliori"

Il direttore generale dello Stella Rossa, Zvezdan Terzic, che ha commentato così le prossime avversarie del suo club in Champions League, tra di esse il Milan:

"Volevamo proprio questo, esattamente questo: giocare contro le migliori. Ospiteremo al Marakana squadre come Barcellona, ​​Benfica, PSV e Stoccarda: sarà uno spettacolo. Inoltre andremo a Berna contro lo Young Boys e soprattutto a Milano per due volte e a Monaco. Saremo felici a prescindere dai risultati. Il livello della Champions è questo. La prima gara è sempre la più importante, lascio i calcoli ai tifosi e ai giornalisti. Noi vogliamo solo concentrarci su quella che sarà la prima partita, provando a dare il massimo per vincere".



Queste le 8 partite del Milan:

Milan - Liverpool

Real Madrid - Milan

Milan - Club Brugge

Bayer Leverkusen - Milan

Milan - Stella Rossa

Dinamo Zagabria - Milan

Milan - Girona

Slovan Bratislava - Mila