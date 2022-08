Milan, testa al Bologna: i felsinei hanno pareggiato contro il Verona

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio contro l'Atalanta, maturato ieri a Bergamo, il Milan pensa già alla prossima sfida che si terrà a San Siro contro il Bologna il prossimo sabato alle ore 20.45. La squadra dell'ex Mihajlovic ha giocato in contemporanea ai rossoneri ieri sera ed è uscita con lo stesso risultato degli uomini di Pioli: 1-1 contro il Verona. Primo punto conquistato dalla squadra rossoblu dopo la sconfitta alla prima contro la Lazio, anche resistendo nei minuti finali in dieci contro undici in virtù dell'espulsione di Riccardo Orsolini che salterà la sfida contro i Campioni d'Italia. In gol per il Bologna il solito Marko Aranutovic.