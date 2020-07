MN - Atalanta, Gasperini: "Difficile giocare contro questo Milan, potevamo vincere"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "Questa era una gara importante per lo sprint finale, non è facile giocare con il Milan di questi tempi. Abbiamo preso il gol nei primi minuti, poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto una buona gara. Se l'obiettivo resta il secondo posto? Direi di sì, è un ottimo punto. Gosens necessita di riposo? Non so se questa è la cosa migliore, se riposare o giocare. Vedremo. Buon risultato in ottica Champions? Non lo so, non ho neache visto la partita del PSG. Mi hanno detto dell'infortunio di Mbappè. Spero non sia grave, è un giocatore di livello mondiale"