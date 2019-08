MN - Brescia, Corini: "Oggi potevamo portare a casa un pareggio"

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "Credo che ogni partita vada approcciata per provare a fare punti e una grande prestazione. E' giusto provarci sempre, perchè a volte puoi approfittare di qualche difficoltà. Avevamo capito che qualcosa cambiasse dall'inizio, non ci aspettavamo sicuramente Andrè Silva. L'abbiamo sviluppata bene, abbiamo preso gol dal lato in cui Martella aveva appena segnalato di avere un problema al polpaccio. Credo che il Brescia sia rimasto in partita sempre, tranne nei minuti finali in cui ci siamo sbilanciati e il Milan ha avuto tante occasioni. Per pareggiare è mancato solamente il gol, di occasioni ne abbiamo avute e ci abbiamo sempre creato. Abbiamo dimostrato grande coraggio e personalità. Peccato, perchè oggi nel complesso potevamo portare a casa qualcosa. Balotelli? Lo stiamo accompagnando ad avere una condizione ideale. Ho visto un grande attaccante, voglio aiutarlo a diventare un giocatore totale, che gioca con la squadra. Per il nostro modo di giocare le punte le valorizziamo tanto, dipende da lui. Penso che Mario abbia tutto dentro di sè, è solo da finalizzare e ottimizzare dentro un contesto di squadra. Si sta allenando con grande impegno e dedizione, c'è sempre stato di migliorarsi nella vita. Vogliamo che Mario sia funzionale all'idea di calcio che abbiamo in testa. Torregrossa e Martella? Martella ha sentito indurire il polpaccio, non sembra niente di grave ma lo valuteremo. Uguale per Ernesto, ha sentito un fastidio al quadricipite, dobbiamo aspettare gli esami strumentali. Mercato? Il presidente sta lavorando, qualcosa faremo".