MN - Inter, De Vrij: "Grande carattere, ci abbiamo creduto fino alla fine"

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha commentato così in zona mista, ai microfoni di Milannews.it, il derby vinto in rimonta contro il Milan: “Quella del primo e del secondo tempo sono state due partite molto diverse. Nel primo loro hanno dominato, ci hanno messi in difficoltà e sono andati meritatamente sul 2-0. Poi nella ripresa siamo tornati in partita con due gol, ci abbiamo creduto e abbiamo dimostrato carattere”.

Che cosa vi ha detto il mister all’intervallo?

“Ci ha fatto capire cosa non andava bene, cosa dovevamo fare diversamente. Ci ha caricati per farci entrare in campo diversamente, come abbiamo fatto. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Sappiamo che era una gara molto importante per la classifica, per i tifosi e per la città e stasera si è visto”.

Quanto carica questo risultato nel derby e all’indomani della sconfitta della Juventus?

“Noi guardiamo il nostro percorso, siamo soddisfatti e contenti per la nostra partita. Ci sono ancora tante gare da giocare e vogliamo continuare a vincere”.

Si può dire che queste vittorie aumentano la consapevolezza che quest’anno si può fare qualcosa di importante?

“Siamo sempre stati consapevoli di questa cosa, è quella la forza della squadra. Come si è visto oggi, una vittoria in rimonta vuol dire che c’è tanto carattere e l’abbiamo dimostrato”.