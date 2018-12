MN - Spal, Semplici in conferenza: "Il gol di Castillejo nasce da un fuorigioco. Higuain? Se gli lasci spazio ti punisce"

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "C'è rammarico, dopo un primo tempo in cui abbiamo sofferto Suso. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con una sistemazione tattica differente e avevamo un po' imbrigliato il Milan. Poi è arrivato il gol di Higuain. Noi però abbiamo avuto 2-3 occasioni nel finale, fallite o per sfortuna o per bravura di Donnarumma. Sarebbe stato un punto meritato contro una squadra con obiettivi, budget e storia diversi dalla nostra. Loro facevano spesso dei cambi di gioco e riuscivano ad avere l'uno contro uno nel primo tempo. Il gol del pareggio è nato da due errori nella stessa azione, anche se mi dicono che il lancio su Suso era in fuorigioco. Sul gol di Higuain potevamo fare meglio, sicuramente qualcosa è mancato. Specialmente sul primo cross che arrivava dalla destra. Higuain non segnava da 9 partite, ma se gli lasci quelle situazioni ti punisce. Non era facile venire a giocarcela così a San Siro. Scontri tra tifosi dell' Inter e del Napoli e cori razzisti a Koulibaly? C'è dispiacere, credo vadano cambiate le regole e ciò deve partire dall'alto. Servono leggi ben precise dai nostri governanti e chi sbaglia dev'essere punito. Deve cambiare la mentalità da parte di tutti, cercando di migliorare vari aspetti. Bisogna rivedere le famiglie agli stadi. Si deve fermare agli sfottò la rivalità nel calcio e non deve sfociare in fatti gravi".