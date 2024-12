MN - Stella Rossa, dirigenza in visita al Museo Mondo Milan

La Stella Rossa è arrivata oggi pomeriggio a Milano in vista del match di domani sera in casa del Milan, valido per la sesta giornata della fase campionato della Champions League 2024-2025. In questo momento, la dirigenza del club serbo sta visitando il Museo Mondo Milan che si trova nella sede della società di via Aldo Rossi.

Questo il programma odierno della Stella Rossa:

18.30 conferenza stampa a San Siro dell'allenatore e di un giocatore

19.00 allenamento di rifinitura a San Siro

DOVE VEDERE MILAN-STELLA ROSSA

Data: mercoledì 11 dicembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it