Modric ammette: "Non abbiamo giocato bene, il Milan è stato migliore"

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, parla dopo la sconfitta interna in Champions League contro il Milan: "È stata un'altra serata deludente per noi. È difficile valutare la partita. Abbiamo avuto alcuni momenti in cui abbiamo fatto bene, ma questa non è stata la nostra migliore prestazione. Non abbiamo giocato bene e il Milan è stato migliore".

E ancora, prosegue il croato: "Non è solo un reparto della squadra, è l'insieme. Dobbiamo essere migliori come squadra, più uniti in campo e cercare di trovare soluzioni. In questo momento sembriamo un po' divisi in campo. Dobbiamo ritrovare la nostra forza principale di tutti questi anni".

Conclude così Modric: "Sono sicuro che miglioreremo, ma ci vuole tempo. Abbiamo solo sei punti e ora affrontiamo partite difficili. Dobbiamo restare uniti e cercare di correggere ciò che stiamo facendo male. Non è una crisi, sono qui da 12 anni e non è la prima volta che vedo questa situazione. La qualità non basta, bisogna lavorare di più in squadra. Sono sicuro che ci rialzeremo"