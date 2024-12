Motta: "Recuperati Douglas, Nico, Danilo e Koopmeiners: dobbiamo aspettarne tre"

vedi letture

Thiago Motta, tecnico della Juventus che affronterà il Milan tra sei giorni in semifnale di Supercoppa Italiana a Riyadh in Arabia Saudita, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina di domani.

Le parole sugli infortunati: "Abbiamo recuperato Douglas Luiz, Nico sarà disponibile e abbiamo recuperato anche Danilo e Koopmeiners. Dobbiamo aspettare Rouhi, Weah e Milik".

Quanti minuti ha Nico?

"Alla fine nel calcio tutti vogliono vincere. Dobbiamo fare le cose che sappiamo fare e bene, concentrati su quanto dobbiamo fare in campo. Noi faremo sempre qualcosa in più come sempre fatto. È sentita dai nostri tifosi, è importante essere insieme dentro e fuori dal campo Nico ha fatto un lavoro differenziato per due giorni, perchè era un po' affaticato dopo Monza. Oggi l'ho visto bene. Nemmeno i ragazzi sanno la formazione e non posso dirla a voi, perchè voglio dirla sempre prima a voi".