Napoli, Anguissa e Lozano sono recuperati: contro il Milan ci saranno

© foto di Insidefoto/Image Sport

Domenica alla stadio Maradona arriverà al Milan e per questa sfida Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ritroverà due giocatori importanti: Frank Anguissa e Hirving Lozano sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo e dunque sono recuperati per la gara contro i rossoneri. I due partiranno con ogni probabilità dalla panchina. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.