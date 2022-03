Napoli, Anguissa: "La sconfitta col Milan è stata pesante, ma a Verona abbiamo reagito"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' e ha parlato del momento dei partenopei: "La sconfitta col Milan è stata pesante ma abbiamo reagito a Verona in maniera decisiva. Siccome mancano solo nove partite dobbiamo dare il massimo per le prossime gare. Per noi è importante vincere, ma vogliamo pensare una gara alla volta e non pensiamo al traguardo finale dello scudetto”.