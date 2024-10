Napoli, Conte non parlerà in conferenza alla vigilia della sfida col Milan

vedi letture

In occasione di Milan-Napoli, in scena domani sera a San Siro, il tecnico dei partenopei Antonio Conte, a differenza di Paulo Fonseca (clicca qui per le sue dichiarazioni della vigilia), non parlerà in conferenza stampa.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: BERTI - VECCHI

IV uomo: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: martedì 29 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milan

TV: DAZN

Web: MilanNews.it