Napoli, De Laurentiis su Osimhen: "Non è nelle condizioni di giocare domani"

L'edizione napoletana di Repubblica riporta questa mattina una breve dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che di fatto annuncio il forfait di Victor Osimhen per la sfida di Champions League di domani sera in casa del Milan: "Victor non è nelle condizioni di giocare, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona".