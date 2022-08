Napoli: De Laurentiis ufficializza firma Simeone

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - "Benvenuto Cholito". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato su Twitter la firma di Giovanni Simeone con la squadra azzurra. Simeone da oggi si allena con i compagni e potrà essere convocato per il match contro il Monza di domenica. L'attaccante argentino arriva dal Verona in prestito con diritto di riscatto a fine di questa stagione in un'operazione da circa 15 milioni per l'attaccante di 27 anni che lo scorso anno ha segnato 17 gol con il Verona e ora è il sostituto di Osimhen o il suo compagno di reparto nella stagione piena di impegni tra campionato e Champions League. Simeone è la prima ufficializzazione di una giornata che dovrebbe vedere anche le visite mediche di Raspadori dal Sassuolo e Ndombele dal Tottenham per due importanti passi avanti del rafforzamento del Napoli. (ANSA).