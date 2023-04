Napoli, emergenza in attacco: Raspadori non al meglio, le alternative sono Lozano o Elmas

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non dovrà rinunicare stasera contro il Milan solo a Victor Osimhen, ma anche a Giovanni Simeone che si è infortunato venerdì a Lecce e sarà costretto a saltare anche il ritorno dei quarti di Champions League contro i rossoneri in programma settimana prossima. Anche Giacomo Raspadori non è al meglio e quindi c'è grande emergenza in attacco per Luciano Spalletti: se non dovesse farcela nemmeno l'ex Sassuolo, le alternative come centravanti sono Lozano o Elmas. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.