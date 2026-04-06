Napoli, Giovane e l'occasione sbagliata: "Pensavo che Pavlovic fosse lontano"

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Giovane, attaccante del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la sfida di questa sera col Milan. Le sue parole:

Una bella partita in un ruolo diverso dal solito:

“Voglio ringraziare il mister. Sapevo che sarebbe stata difficile. Quando sono arrivato al campo non ho visto Hojlund perché stava male e tutti mi hanno detto di tenermi pronto. Ho 22 anni, sono giovani, devo fare di tutto per migliorare. Sono molto molto felice”.

Sull’occasione del primo tempo

“Ho sbagliato il controllo, pensavo che Pavlovic fosse lontano. Ho pensato anche di tirare da centrocampo. Ho fatto un tocco più e Pavlovic è arrivato. Ma sono felice che abbiamo vinto, era questa la cosa importante”.