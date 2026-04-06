Napoli, Buongiorno: "Ci saranno tanti duelli che dovremo cercare di vincere, mantenendo il controllo del gioco per cercare di fargli male”

Napoli, Buongiorno: "Ci saranno tanti duelli che dovremo cercare di vincere, mantenendo il controllo del gioco per cercare di fargli male”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:05L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan.

Come stai? Come sta la squadra?

“Appena rientrati c’era molta tristezza ma sapevamo di doverci concentrare su oggi. Ci siamo preparati col mister tatticamente e tecnicamente per arrivare al massimo oggi”.

Come si affronta il Milan senza Lukaku e Hojlund?

“Non sarà facile. Ci saranno tanti duelli che dovremo cercare di vincere, mantenendo il controllo del gioco per cercare di fargli male”.

Dopo la vittoria dell'Inter la partita di stasera perde un po' di importanza?

“Per noi è una partita importantissima, ci permetterebbe di arrivare al secondo posto e la affronteremo come tale”: