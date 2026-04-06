Napoli, Buongiorno: "Ci saranno tanti duelli che dovremo cercare di vincere, mantenendo il controllo del gioco per cercare di fargli male”
MilanNews.it
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan.
Come stai? Come sta la squadra?
“Appena rientrati c’era molta tristezza ma sapevamo di doverci concentrare su oggi. Ci siamo preparati col mister tatticamente e tecnicamente per arrivare al massimo oggi”.
Come si affronta il Milan senza Lukaku e Hojlund?
“Non sarà facile. Ci saranno tanti duelli che dovremo cercare di vincere, mantenendo il controllo del gioco per cercare di fargli male”.
Dopo la vittoria dell'Inter la partita di stasera perde un po' di importanza?
“Per noi è una partita importantissima, ci permetterebbe di arrivare al secondo posto e la affronteremo come tale”:
Pubblicità
L'Avversario
Napoli, Manna: "Siamo due squadre vicine, ben allenate, ben strutturate, è una bella partita, sarà lunga. È tosta”
Divieto di trasferta, la Curva A del Napoli: “Basta divieti territoriali, rivogliamo i nostri rivali”
Le più lette
4 Sabatini non ci gira attorno: "Il Milan ha convinto chi poteva convincere: cioè tutti, meno chi è incompetente o in malafede"
Primo Piano
Tare: "Classifica? Io cerco di guardare più in alto che in basso, per carattere. Stasera sarà uno spettacolo"
live mnLIVE MN - Verso Napoli-Milan: Allegri al "Maradona" con una coppia inedita. Hojlund non ce la fa
Luca SerafiniFossimo andati ai Mondiali, sarebbe rimasto tutto uguale? E adesso, chi cambia cosa... Conte e Allegri, nessun derby per la Nazionale. San Siro, la farsa continua
Franco OrdineMilan: attento al dopo Gravina. A Napoli con il buio in attacco. Nkunku-Gimenez la soluzione?
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Il cambio modulo la vera svolta per il finale di stagione? Allegri riflette così sull'ipotetico 4-3-3 del suo Milan
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com