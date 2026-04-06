Napoli, Manna: "Siamo due squadre vicine, ben allenate, ben strutturate, è una bella partita, sarà lunga. È tosta”

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Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Milan. Le sue parole:

Sulla partita di stasera e l’importanza per la classifica:

“È una partita importante, vogliamo dare assolutamente continuità al momento positivo. Siamo due squadre vicine, ben allenate, ben strutturate, è una bella partita, sarà lunga. È tosta”.

Su Giovane titolare:

“Giovane l’abbiamo preso a gennaio perché ci serviva un attaccante. Oggi ha un’occasione importante, il ragazzo è serio, umile, lavora, è professionale. Di solito quando si è così il lavoro paga sempre”.

Un aggiornamento sulla questione Lukaku:

“la situazione per me è assolutamente chiara. Romelu doveva andare in nazionale, ha avuto un piccolo versamento, con i suoi fisioterapisti ha preferito non andare per allenarsi, è rimasto in Belgio ad allenarsi contrariamente a quella che era la nostra volontà. Nessuno gli avrebbe proibito di lavorare con i suoi dottori, noi avremmo confrontarci con lui qui a Napoli. Non è avvenuto, non siamo contenti, ma l’integrità del gruppo vale più di tutto. Penso e spero che torni tra una settimana, lui sa che ci saranno delle conseguenze, noi adesso pensiamo ad altro. Oggi gioca Giovane, siamo contenti ed avanti così”.