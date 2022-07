Napoli, Giuntoli: "Politano mai messo in discussione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel corso della conferenza stampa da Dimaro, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato anche della situazione di Matteo Politano: "Non è mai stato messo in discussione. Se qualcuno vuole andar via, non ha più desiderio di restare al Napoli, e questo non è Politano, noi siamo pronti ad ascoltare e siamo aperti a tutto se hanno delle offerte. Siamo molto contenti che il trend sembri questo, mai messo in discussione Politano".