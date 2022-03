Napoli, il racconto della seduta odierna: Anguissa e Lozano in gruppo

MilanNews.it

Questo il racconto dell'allenamento odierno del Napoli, prossimo avversario del Milan: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto una prima fase di torello e di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazione tecnica. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Lozano ha fatto personalizzato in palestra e intera seduta in gruppo. Anguissa ha svolto allenamento completo con la squadra. Terapie e palestra per Malcuit" riporta il sito ufficiale del club azzurro.