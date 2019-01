Napoli, Koulibaly: "La differenza l'ha fatta Piatek con due grandi gol"

Il sito ufficiale del Napoli riporta le parole di Kalidou Koulibaly, il quale ha commentato così la sconfitta di ieri in Coppa Italia in casa del Milan: "E' una sconfitta che fa male. La differenza l'ha fatta Piatek con due grandi gol, ma noi non siamo stati all'altezza in generale come prestazione. Dispiace uscire così e dovevamo certamente fare meglio. Però adesso bisogna guardare avanti. Le motivazioni restano alte perchè abbiamo il campionato e poi l'Europa League da affrontare. Sono due obiettivi importanti per i quali daremo tutto fino alla fine".