Napoli, la presenza di Insigne contro il Milan non sembra essere in dubbio

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, prossimo avversario del Milan in campionato, ha lavorato ieri in palestra, ma la sua presenza tra i convocati di Luciano Spalletti per la sfida di domenica in casa dei rossoneri non sembra essere in dubbio. A riferirlo è l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.