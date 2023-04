Napoli, Meret a Sky: "Sul loro gol c'è mancata malizia. Peccato aver trovato il gol così tardi..."

MilanNews.it

Alex Meret ha parlato a Sky Sport al termine di Napoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni.

È mancata solo un po’ di fortuna? “Siamo delusi sicuramente per non essere riusciti a passare il turno. Abbiamo fatto una grande partita anche oggi, siamo riusciti a tenere in mano il gioco per tutta la partita, c’è mancata malizia sulla ripartenza loro che ha portato al gol, con un po’ di malizia si poteva fermare prima. Ma penso che abbiamo dato veramente tutto, abbiamo l’anima. Peccato per aver trovato il gol così tardi, se fosse arrivato prima sarebbe potuto essere un altro finale”.