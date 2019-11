Napoli, Milik non ha la pubalgia ma salterà il Milan

Secondo quanto afferma l'edizione di Napoli de La Repubblica, Arkadiusz Milik non ha la pubalgia ma bensì un fastidio all'anca che nasce da una cattiva postura che gli ha procurato la lesione al retto addominale. Un problema che non è riscontrabile tramite esami strumentali e la soluzione potrebbe arrivare solo tramite esercizi preventivi da effettuare ogni allenamento. Il polacco intanto non sarà a disposizione di Ancelotti per la sfida contro il Milan e difficilmente potrà rientrare per la gara contro il Liverpool in Champions League.