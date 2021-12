Napoli, recuperi importanti a centrocampo. Insigne verso il forfait

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul Napoli in vista del big match di campionato contro il Milan. Con ogni probabilità, Spalletti dovrà rinunciare a Insigne, che anche ieri ha svolto lavoro in palestra. Il tecnico, invece, respira un po' a centrocampo, con Lobotka che potrebbe unirsi ai recuperi di Anguissa e Zielinski. Anche Elmas sta meglio e pure Demme sta migliorando la condizione post Covid. In difesa miglioramenti per Mario Rui: il portoghese è indispensabile a sinistra e probabilmente stringerà i denti per essere domani sera a San Siro.