Napoli, Simeone a DAZN: "Questa squadra ha grande qualità. Scudetto? Pensiamo solo a migliorare giorno dopo giorno"

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha dichiarato a DAZN dopo la vittoria contro il Milan: "Mario Rui mi ha trovato bene in area. Questo Napoli ha grande qualità. Dedico al gol del papà di mia moglie che non sta bene. Per me tutte le partite sono importanti. Abbiamo dato tutto in campo, questa squadra non è solo qualità, ma anche voglia di vincere e sacrificio. La staffetta con Raspadori? Lui è un bravissimo ragazzo, abbiamo un bel rapporto. Il mister fa le sue scelte, io e Raspadori siamo diversi come stile di gioco e siamo a completa disposizione del mister. Scudetto? Viviamo alla giornata, vogliamo migliorare sempre di più. Pensiamo solo a questo".