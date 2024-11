Nesta: "Bondo andava espulso, l'arbitro non lo fa". E allude al gol annullato al Monza

vedi letture

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, dopo la sconfitta in casa contro il Milan è intervenuto al microfono di DAZN: "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi sul gol siamo andati all'assalto con troppi giocatori, siamo andati un filo troppo, però ci sta. Poteva finire 3-1, anzi se il primo tempo finisce 3-1 non c'è nulla di male".

Sul gol annullato.

"Dopo l'errore di Bergamo ci hanno scritti e si sono scusati. Ma che fallo è quello di oggi? Qui si sta rovinando il calcio, non si può fare più nulla. Theo Hernandez si butta, è chiaro. Stanno complicando il calcio, bisognerebbe tornare ad arbitrare come una volta. E se fischiano tutto la gente si annoia. Il calcio si sta adattando al regolamento, ma è il regolamento che deve adattarsi al calcio. Il regolamento deve esser fatto per rendere il calcio spettacolare. Il calcio è la cosa principale, non lo è il regolamento. E poi Bondo meritava il secondo giallo, l'arbitro non lo butta fuori: perché? Perché l'arbitro si rende conto che aveva lasciato qualcosa. Bondo doveva andar fuori".

Ricordiamo che Bondo è stato protagonista del gol annullato al Monza all'8' per una spinta a Theo Hernandez. Nella fattispecie l'ex arbitro Luca Marelli ha dichiarato:

"C'è stata una leggera trattenuta di Bondo su Theo Hernandez. L'arbitro Feliciani ha lasciato correre aspettando che venisse terminata perché fischiando subito non avrebbe poi potuto tornare indietro. Dopo la conclusione dell'azione ha deciso che il contatto era da sanzionare con un calcio di punizione in favore del Milan, pertanto è tornato indietro. A mio parere questa è una rete che non andava annullata, perché la trattenuta è molto, molto leggera. Normale dinamica di gioco ma la trattenuta del gioco c'è stata e il VAR non poteva farci nulla perché l'intensità di una trattenuta dev'essere valutata dall'arbitro di campo. Pertanto non può entrare nel merito".