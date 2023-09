Newcastle, stasera Tonali in conferenza con Howe a San Siro. Info e dettagli

Nel pomeriggio di oggi il Newcastle sbarcherà a Milano per affrontare, domani, la gara di esordio stagionale in Champions League contro il Milan. Presso lo stadio di San Siro, alle ore 19, l'allenatore Eddie Howe interverrà in conferenza stampa. Al suo fianco, il giocatore prescelto, non poteva non essere Sandro Tonali che dunque parlerà alla stampa presente. MilanNews.it vi accompagnerà con live testuale e immagini dell'evento.