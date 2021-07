Nizza, dal mercato arrivati parecchi giocatori di Raiola. Il DS si difende: "Solo un caso"

La stampa francese sottolinea in questi giorni i primi malumori all'interno del Nizza, in particolare fra il tecnico Christophe Galtier e il direttore sportivo Julien Fournier per la gestione del calciomercato, fortemente influenzata da Mino Raiola. L'agente italo-olandese ha portato in Costa Azzurra Calvin Stengs e Justin Kluivert e gestisce inoltre le carriere del portiere Walter Benitez e del centrocampista Khephren Thuram. In merito Fournier ha precisato a L'Equipe: "Quando guardi ai giocatori in Olanda, Mino ha spesso i migliori. Li identifichiamo e inevitabilmente trattiamo con lui, ma siamo noi più a cercarlo e non il contrario. Stengs lo seguivamo da tre anni. Il Nizza lavora con molti agenti. Ho anche contatti con Jorge Mendes. Mino non ha il monopolio". Per la cronaca il Nizza potrebbe acquistare un altro giocatore gestito da Raiola, il centrocampista del PSV Eindhoven Pablo Rosario.

Sabato sera il Nizza sfiderà il Milan in amichevole allo stadio Allianz Riviera.