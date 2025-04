Obiettivo panchina per Thauvin. E intanto lancia un messaggio social

vedi letture

Questo venerdì sera, alle 20.45, il Bluenergy Stadium sarà teatro dell'anticipo del 32° turno di Serie A Enilive che si disputerà tra l'Udinese decima in classifica (40 punti) e il Milan nono (48 punti). Per i friulani c'è molta emergenza in attacco con Alexis Sanchez assente, Keinan Davis in dubbio ma soprattutto con Florian Thauvin, ormai out da un mese, incerto sulla sua disponibilità in campo o meno.

Anche ieri il francese, capitano dell'Udinese, ha svolto lavori personalizzati e non ha preso parte al lavoro di gruppo. La sensazione è che tra oggi e domani, a seconda di come andrà il lavoro, si deciderà insieme allo staff in merito alla sua presenza contro il Milan. Intanto, nella serata di ieri, Thauvin ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con cui ha espresso tutta la sua volontà di tornare a giocare con una sola parola: "Soon", ovvero "Presto". Che sia un messaggio tra le righe?