La Roma, prossimo avversario del Milan in campionato, è terza tra i club di Serie A per i gol segnati di testa. Come riferito da Opta, i giallorossi hanno realizzato 10 reti con questo fondamentale, compreso il gol di Dzeko in Roma-Milan. Davanti ai giallorossi ci sono soltanto Inter e Atalanta ad 11 gol.