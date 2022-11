Okafor: "Non siamo obbligati a vincere. L'obiettivo era fare bella figura"

MilanNews.it

Il talento del Salisburgo, lo svizzero Noah Okafor, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in occasione della sfida di domani sera tra Milan e Salisburgo che deciderà chi insieme al Chelsea accederà agli ottavi di finale di Champions nel gruppo E. Queste le dichiarazioni del calciatore della Red Bull: "L’obiettivo era fare bella figura con squadre forti e blasonate. Non abbiamo l’obbligo di vincere. Saremmo contenti se riuscissimo a proseguire il cammino europeo. Meglio se in Champions".