Palladino, turnover per il Milan? La sua risposta in conferenza stampa

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, è intervenuto così in conferenza stampa prima della sfida di domani sera contro i gallesi del New Saints in Conference League. Questa la sua risposta in merito a un possibile turnover in vista del Milan:

Farà turnover?

"Ho la fortuna di avere un grande gruppo. Farò tanti cambi, voglio risposte positive da tutti. Le vedo già in allenamento, quotidianamente, e domani è un'occasione per chi scenderà in campo".

Che tipo di risposte vi aspettate tra gioco e atteggiamento?

"Sui risultati dico che è vero che ci manca qualche punticino ma proprio per questo domani vogliamo fare una grande prestazione. Dopo Empoli, in cui è stata una buonissima prova e siamo stati molto solidi, pur mancando un po' nella fase offensiva, vogliamo tornare a sorridere. Vincere aiuta a vincere, cerchiamo di creare questa mentalità. Stiamo creando alchimia da gruppo, da famiglia: il solco è tracciato, ora percorriamolo perché la strada è giusta".