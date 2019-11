Parma, contro il Milan torna Gervinho

Arrivano buone notizie per Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, in vista del match casalingo di domenica contro il Milan: come riporta Tuttosport, infatti, Gervinho tornerà a disposizione contro i rossoneri. L'ivoriano, che si era infortunato contro la Roma, dovrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Kulusevski e di uno tra Sprocati e Kucka (4-3-3 o 3-4-3), a meno che D’Aversa non opti per una soluzione tattica differente con Gervinho e Kulusevski punte (3-5-2).