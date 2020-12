Parma, Liverani in conferenza stampa: “Il lavoro di Pioli ha portato il Milan ad essere un rullo compressore”

Queste le parole in conferenza stampa di Fabio Liverani, tecnico del Parma, in vista del match di domani contro il Milan a San Siro: "Il Milan dalla ripresa è la squadra che ha trovato un'identità e unione, Ibrahimovic è stata la ciliegina che ha innalzato la qualità. Hanno mantenuto la strada a prescindere dei giocatori, il lavoro di Pioli li ha portati ad essere un rullo compressore. Fanno bene le due fasi, noi dobbiamo fare una partita attenta e creare le difficoltà giocando al calcio, cercando di attaccare con più uomini. Dobbiamo portare più uomini in area, fare una partita coraggiosa, poi i valori sono differenti. Dobbiamo fare una bella partita".

Si fa fatica ad attaccare:

"Per sdrammatizzare, quando sono arrivato si parlava della difesa, ora è il contrario. Noi abbiamo caratteristiche di giocatori avanzati, con tre giocatori oltre alle due punte. Brunetta è arrivato ad ottobre e ha avuto poco tempo, non abbiamo tutte queste armi. Dobbiamo migliorare di collettivo, è un percorso difficile ma quest'anno è così. A Genova abbiamo creato tanto, contro il Benevento poco, dobbiamo trovare una via di mezzo".

Sohm e Cyprien sono rientrati: Pezzella e Kucka?

"Pezzella è rientrato, Kucka non parte con noi, non ha superato appieno. Giocando ogni ter giorni, quello che voglio è avere giocatori al 100%. Con Kuco abbiamo deciso di fare allenamenti tra domani e lunedì ed essere al 90% col Cagliari".

Con il Benevento il Parma ci ha provato ma non ha rotto la linea: vi siete innervositi in campo?

"Posso garantire che da giocatore io ero molto peggio dei miei giocatori. Non porto rancore e non mi offendo. Ci sono regole e non si deve esagerare, ma non è successo nulla di preoccupante. Mi piace una squadra arrabbiata, sicuramente le difficoltà ci hanno innervosito di più, ma nulla di preoccupante. Sono cose che capitano, in quel momento c'era nervosismo e noi dobbiamo capire che non dobbiamo andare appresso a situazioni. Il Benevento a Sassuolo ha giocato ad una porta sola. In Serie A partite scontate non ci sono. Tutti vogliamo vincere, ma il calcio va meritato".

Firma per il pareggio?

"Non firmo mai per il pareggio, non è definitivo. Se mi fai questa domanda a maggio per un obiettivo dico sì. So che le differenze fra noi e il Milan, la squadra che da dopo il lockdown è stata un rullo compressore ma credo che la mia squadra possa fare una bella figura, giocare a calcio e ha le qualità per creare problemi. Poi se il campo ci dirà il contrario faremo i complimenti".