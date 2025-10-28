Pasalic: "Modric? Sempre bello giocare contro uno grande così, giocare così a 40 veramente chapeau”

di Manuel Del Vecchio

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta e compagno di nazionale di Modric, ha parlato a DAZN al termine di Atalanta-Milan 1-1.

Come sta andando con Juric? Com’è stata la sfida con Modric?

“Conosciamo già da prima il gioco del mister, noi che siamo qua da tanti conosciamo quello che ci chiede. Ci ha chiesto alcune altre cose, ci stiamo adattando. Sulla sfida di Modric è sempre bello giocare contro uno grande così, giocare così a 40 veramente chapeau”.