Pau Victor lancia il Barcellona: vittoria blaugrana sul Real prima del Milan

Dopo aver giocato anche la seconda amichevole americana contro il Real Madrid nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, vincendo per 1-0 grazie al gol di Samuel Chukwueze, il Milan adesso si concentra sull'ultimo impegno a stelle e strisce prima di tornare in Italia. Il prossimo 6 agosto il Diavolo sfiderà il Barcellona all'M&T Bank Stadium di Baltimora. La sfida si giocherà in Italia nella mattina del 7 agosto all'1.30 di notte. I rossoneri di Fonseca vanno a caccia dell'en plein dopo aver battuto City e Real nelle prime due sfide.

Il Barcellona, però, prima della sfida alla squadra rossonera ha avuto un altro incontro. Ha già giocato e vinto ai rigori contro il Manchester City di Guardiola una settimana fa e nella notte italiana ha sfidato il Real Madrid per il primo El Clasico della stagione, anche se non ufficiale. La squadra del nuovo allenatore Hansi Flick ha avuto la meglio dei Blancos per 2-1: mattatore della sfida Pau Victor, autore di una doppietta. A nulla è valso il gol di Nicolas Paz nei minuti finali della gara.