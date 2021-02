Pioli vs Stroppa: perfetta parità sul campo mentre, in panchina, vince l'emiliano

Interessante dato fornito da Transfermarkt sui confronti tra Stroppa, ex calciatore dei rossoneri (che ha contribuito alle indimenticabili annate 1989/1990, condite dalla conquista di una Coppa Campioni, due Supercoppe europee e due Coppe Intercontinentali, una delle quali ha iscritto ufficialmente l'ex trequartista nella leggenda del calcio, grazie al gol realizzato contro l'Olympia Asuncion nella finale del 1990) e Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan. Mentre si registra una perfetta parità negli incontri disputati all'interno del rettangolo verde, da calciatori avversari, con tre pareggi in altrettanti match, il bilancio in panchina sorride leggermente al tecnico parmense, con un pareggio in un Pescara-Bologna del 2012, e la più recente vittoria maturata allo Scida dal Milan di Pioli, per 0-2. Una speranza in più per il tecnico dei rossoneri, nel classico dei detti: "non c'è due senza tre".