Pisa, Gilardino a DAZN: "Tornare qua è sempre emozionante"

vedi letture

Alberto Gilardino è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Pisa. Le sue parole:

Torni a San Siro...

“Tornare qua è sempre emozionante per quello che è stato nella mia carriera da giocatore. Stasera torno in altre vesti, conosco le difficoltà della gara, ma allo stesso tempo vogliamo fare una partita di personalità. Conosciamo le qualità del Milan in questo momento e anche l’attitudine che gli ha dato Allegri. Vogliamo starci dentro la gara e fare bene”.

Oggi due attaccanti e un trequartista.

“La volontà è sempre stata questa in questa stagione. Poi ci sono state partite in cui abbiamo fatto cambiamenti di strategia. Per supportare i tre attaccanti ci sarà bisogno di sacrificio da parte di tutti. Bisognerà soffrire ma anche avere coraggio nel proporre e andare nella metà campo avversaria per provare a fare male”.

Sul divieto di andare in trasferta per i tifosi del Pisa:

“C’è tanto dispiacere, avevano preso tantissimi biglietti. Un pensiero anche a loro, l’ho detto anche ai ragazzi: deve essere un valore in più in campo”.