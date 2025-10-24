Pisa, Semper: "Sono sempre momenti speciali in questo stadio, forse il più bello del mondo"

di Manuel Del Vecchio

Adrian Semper, portiere del Pisa, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Pisa.

Sulla partita: “Sono sempre momenti speciali in questo stadio, forse il più bello del mondo. Dobbiamo rimanere compatti e uniti, avere la nostra mentalità in una partita che sicuramente sarà difficile".

Dopo anni di promozioni finalmente giochi in Serie A: “È un’occasione grande per me, lavoro da tanti anni per questo momento. Ho vinto tre campionati di fila e spero che finalmente sia arrivato il momento per me”.

Da croato, chiederai la maglia di Modric? “Certo”.