Pisa in Serie A: tutti i numeri e dati verso la sfida contro il Milan
Il Milan di Max Allegri torna in campo questa sera contro il Pisa, in quello che sarà l'anticipo dell'ottava giornata di campionato. I rossoneri, dopo la bella vittoria casalinga contro la Fiorentina dell'ex Pioli dovranno portare a casa nuovamente punti preziosi, utili per il proprio obiettivo.
Curiosità pre partita: il Pisa così verso San Siro
Il Pisa ha raccolto tre punti in Serie A finora (3N, 4P) - peggior partenza di sempre per i toscani nel massimo torneo - e ha mancato il successo nelle prime sette gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1983/84 (4N, 3P) - in quel caso pareggiò all'ottava giornata. Inoltre, il Pisa ha subito otto gol nelle prime tre trasferte di questo campionato e dopo le prime tre gare esterne di Serie A non ha mai fatto peggio (otto anche nel 1968/69 e nel 1990/91); dopo quattro trasferte i nerazzurri hanno fatto peggio solo in quelle due stesse stagioni (10 reti concesse nel 1968/69 e 12 nel 1990/91).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan