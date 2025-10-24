Pisa in Serie A: tutti i numeri e dati verso la sfida contro il Milan

vedi letture

Il Milan di Max Allegri torna in campo questa sera contro il Pisa, in quello che sarà l'anticipo dell'ottava giornata di campionato. I rossoneri, dopo la bella vittoria casalinga contro la Fiorentina dell'ex Pioli dovranno portare a casa nuovamente punti preziosi, utili per il proprio obiettivo.

Curiosità pre partita: il Pisa così verso San Siro

Il Pisa ha raccolto tre punti in Serie A finora (3N, 4P) - peggior partenza di sempre per i toscani nel massimo torneo - e ha mancato il successo nelle prime sette gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1983/84 (4N, 3P) - in quel caso pareggiò all'ottava giornata. Inoltre, il Pisa ha subito otto gol nelle prime tre trasferte di questo campionato e dopo le prime tre gare esterne di Serie A non ha mai fatto peggio (otto anche nel 1968/69 e nel 1990/91); dopo quattro trasferte i nerazzurri hanno fatto peggio solo in quelle due stesse stagioni (10 reti concesse nel 1968/69 e 12 nel 1990/91).