Pisa, Gilardino: "Vogliamo fare una partita di personalità. Sempre emozionante tornare"
Tutto pronto a San Siro dove, tra pochi minuti, prenderà il via la partita tra Milan e Pisa, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A Enilive. Nel pre gara, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato l'allenatore del Pisa Alberto Gilardino. Le sue dichiarazioni.
Partita sempre speciale?
"È sempre emozionante tornare a San Siro dove ho vissuto stagioni stupende insieme a quel gruppo. Siamo coscienti delle difficoltà che comporta una partita di questo genere ma allo stesso tempo abbiamo il desiderio di fare una partita importante come abbiamo dimostrato di fare con altre grandi"
Nelle scelte non hai avuto paura, Pisa molto offensivo...
"Bisognerà mantenere grandissimo equilibrio e sacrificio dei nostri tre attaccanti. Nello stesso dobbiamo avere la consapevolezza e il coraggio di poter determinare in qualsiasi momento con la palla. Vogliamo fare una partita di personalità con la prima della classe"
L'effetto dell'esperienza Albiol?
"Raul è un campione in tutti i sensi: professionalità, leadership, gestione in campo. Per noi è un valore aggiunto"
