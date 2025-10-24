Pisa, i 25 convocati di Gilardino per la sfida di San Siro contro il Milan
Il Pisa ha comunicato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Milan che si giocherà a San Siro alle ore 20.45. La nota apparsa sul sito del club toscano.
"Appuntamento al “Meazza” di Milano per il Pisa Sporting Club che questa sera (ore 20.45) affronterà i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri.
Questi i calciatori a disposizione dello Staff Tecnico guidato da Alberto Gilardino
# 1 – Adrian SEMPER
# 3 – Samuele ANGORI
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 6 – Marius MARIN
# 7 – Mehdi LERIS
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO
# 15 – Idrissa TOURE’
# 16 – Louis Thomas BUFFON
# 18 – Mbala NZOLA
# 20 – Michel AEBISCHER
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 32 – Stefano MOREO
# 33 – Arturo CALABRESI
# 36 – Gabriele PICCININI
# 39 – Raul ALBIOL
# 44 – Daniel DENOON
# 94 – Giovanni BONFANTI
# 99 – Lucas LORRAN"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan