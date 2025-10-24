Pisa, i 25 convocati di Gilardino per la sfida di San Siro contro il Milan

Pisa, i 25 convocati di Gilardino per la sfida di San Siro contro il MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00L'Avversario
di Francesco Finulli

Il Pisa ha comunicato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Milan che si giocherà a San Siro alle ore 20.45. La nota apparsa sul sito del club toscano.

"Appuntamento al “Meazza” di Milano per il Pisa Sporting Club che questa sera (ore 20.45) affronterà i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri.

Questi i calciatori a disposizione dello Staff Tecnico guidato da Alberto Gilardino

# 1 – Adrian SEMPER
# 3 – Samuele ANGORI       
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 6 – Marius MARIN
# 7 – Mehdi LERIS
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO
# 15 – Idrissa TOURE’
# 16 – Louis Thomas BUFFON
# 18 – Mbala NZOLA
# 20 – Michel AEBISCHER
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 32 – Stefano MOREO
# 33 – Arturo CALABRESI
# 36 – Gabriele PICCININI
# 39 – Raul ALBIOL
# 44 – Daniel DENOON
# 94 – Giovanni BONFANTI
# 99 – Lucas LORRAN"