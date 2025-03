Pontedera, Menichini sull'1-1 contro il Milan Futuro: "Rimontare non era facile"

Il tecnico del Pontedera Leonardo Menichini ha analizzato così in conferenza stampa il pareggio di sabato per 1-1 contro il Milan Futuro: "Nel primo tempo ci siamo un po' annullati, non siamo riusciti a creare situazioni o tiri in porta. La posta in palio però era alto, sia per noi che per loro, c'era un po' di tensione da parte di entrambe le squadre. Nel secondo tempo la partita si è sciolta, il Milan si è fatto preferire nei primi dieci minuti poi siamo venuto fuori noi.

Forse meritavamo qualcosa di più, anche se tutto sommato il pareggio non fa torto a nessuno. Rimontare non era facile, vuol dire che la squadra ci crede e sa che per raggiungere la salvezza c'è ancora da lottare molto" riporta tuttoc.com.