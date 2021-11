Porto, Conceiçao: "Domani partita difficile, ma vogliamo vincere"

Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, ha rilasciato queste parole in conferenza stampa sulla partita di domani in casa del Milan: "Vogliamo preparare il gioco e provare a vincerlo con le caratteristiche che abbiamo - riporta tuttomercatoweb.com -. Ogni partita è differente, ogni avversario è diverso. Il Milan ha la sua storia e le sue qualità, a prescindere da chi giocherà loro sono sempre fortissimi e sarà compito nostro batterci a livello di qualità, sia individuale che collettiva. Sarà un ambiente non facile, l'atmosfera non sarà a nostra favore. Sarà una partita molto difficile, tra due squadre di grande qualità, noi dovremo giocare con l'obiettivo di vincere".