Prandelli a DAZN: "Oggi Donnarumma ha salvato due gol fatti. Ci è mancata un po' di intensità"

Cesare Prandelli, mister della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN al termine di Milan-Fiorentina:

Sulla prestazione: “Diciamo che spesso un episodio può togliere certezze, in questo momento ne abbiamo poche. Quelle poche che abbiamo però sono buone. Abbiamo riempito poco l’area, ma in 10 giorni non possiamo risolvere tutto subito. Dobbiamo cercare qualcosa di diverso in fase offensiva, dobbiamo attaccare con più uomini l’area di rigore”.

Gol problema mentale? “Oggi abbiamo trovato un Donnarumma che ha salvato due gol fatti. Dobbiamo ripartire da lì, poi chiaro che quando fai i cambi la squadra si esprime più sul singolo che sulla coralità”.

Su Borja Valero: “Riesce ad organizzare e gestire, ma da questo punto di vista abbiamo fatto bene anche prima. Quando prendi due gol a San Siro diventa tutto complicato ma siamo sempre stati in partita. Se Donnarumma non salvava il gol su Ribery saremmo potuti tornare in partita. Abbiamo lavorato troppo sul singolo e non sul collettivo”.

È mancata la ferocia nel fare le cose: “Sono perfettamente d’accorso, ma ci arriveremo. La ferocia deve dare intensità agli allenamenti, sono arrivato da poco e un po’ d’intensità manca. Dobbiamo lavorare e pensare che il coraggio nel calcio vive nell’area di rigore, senza coraggio non fai gol”.

Su Maradona: “Un avversario correttissimo, nessuno ha mai avuto problemi con Diego. È riuscito a far sognare bambini e generazioni, l’unico al mondo. È una cosa magica”.